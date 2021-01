De russiske myndigheder har søndag foretaget en usædvanlig nedlukning af det centrale Moskva og af andre byer. Det sker i forbindelse med varslede demonstrationer til fordel for oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj.

Over 4000 mennesker meldes ud på eftermiddagen dansk tid anholdt forskellige steder i landet. Det oplyser den uafhængige overvågningsgruppe OVD-Info.

Også den fængslede Kreml-kritikers kone, Julia, er anholdt i Moskva. Det rapporterer tilhængere af oppositionspolitikeren på sociale medier. Hun blev også tilbageholdt ved en lignende demonstration for en uge siden.

Hundredvis af politifolk med skjolde, knipler og hjelme er på gaden i de centrale dele af Moskva. Det betyder, at fodgængere kun har begrænset afgang.

Demonstranter på gaden i Moskva for at vise deres opbakning til Alexei Navalny. Foto: MAXIM SHEMETOV Vis mere Demonstranter på gaden i Moskva for at vise deres opbakning til Alexei Navalny. Foto: MAXIM SHEMETOV

Myndighederne har også foretaget en sjælden lukning af flere metrostationer og omdirigeret dele af den offentlige transport.

En 40-årig kvindelig demonstrant i Moskva siger, at hun er kommet til demonstrationen, til trods for at hun fik et angstanfald lørdag af frygt for følgerne ved at deltage.

– Jeg forstår, at jeg bor i et totalt lovløst land. I en politistat uden uafhængige domstole. I et land, der er styret af korruption. Jeg så det gerne anderledes, siger demonstranten, der blot er identificeret som Julia.

Oppositionsgrupper kræver den fængslede Navalnyj sat på fri fod. De har bebudet store demonstrationer, efter at titusinder gik på gaden mange steder i landet sidste lørdag for at vise deres støtte til præsident Vladimir Putins mest fremtrædende kritiker.

Politiet i Rusland har gået hårdt til demonstranterne. Foto: MAXIM SHEMETOV Vis mere Politiet i Rusland har gået hårdt til demonstranterne. Foto: MAXIM SHEMETOV

Ifølge den uafhængige overvågningsgruppe OVD-Info blev flere hundreder anholdt allerede lørdag i forbindelse med protester i Sibirien og de østlige dele af landet. Sidste lørdag blev over 4000 mennesker tilbageholdt af politiet.

Navalnyj blev for omkring to uger siden anholdt i Rusland. Det skete, da han vendte hjem fra Tyskland, hvor han var blevet behandlet for en forgiftning.

Demonstranter har varslet nye protester i hele landet forud for oppositionslederens retssag. Den er sat til at begynde 2. februar.

/ritzau/AFP