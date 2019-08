Byerne Dayton og El Paso har onsdag haft besøg af USA's præsident efter weekendens to masseskyderier.

Hundredvis af demonstranter mødte onsdag USA's præsident, Donald Trump, i Dayton i Ohio og El Paso i Texas efter weekendens masseskyderier.

Onsdag er USA's præsident således taget til de to amerikanske byer, hvor 31 personer blev skudt og dræbt i weekenden i to masseskyderier.

Her stod flere hundrede demonstranter klar med skilte, hvorpå der blandt andet stod "Gør noget", "red vores by" og "du er problemet" med henvisning til, at Donald Trumps hårde retorik mod immigranter ifølge demonstranterne har været med til at skabe politiske og kulturelle spændinger i USA.

Trump besøgte først på dagen et hospital i Dayton, hvor mange af de sårede ligger efter masseskyderiet, der skete ved en bar natten til søndag.

Her mødte han de sårede og deres familier samt læger og sygeplejersker, der var på arbejde under masseskyderiet.

Uden for hospitalet stod omkring 200 demonstranter, der krævede mere våbenkontrol og beskyldte Trump for stigende politiske spændinger mellem de mange forskellige nationaliteter i USA.

Senere onsdag tog Donald Trump videre til El Paso i Texas, hvor 22 mennesker blev skudt og dræbt ved et Walmart-supermarked lørdag. Her besøgte Trump ligeledes et hospital i byen, hvor mange af de sårede stadig ligger.

