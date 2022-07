Lyt til artiklen

Sri Lankas præsident, Gotabaya Rajapaksa, har lørdag måttet flygte fra sin bolig, efter den blev omringet og efterfølgende bestormet af demonstranter.

Det skriver AFP ifølge norske NRK.

Der var ellers indført udgangsforbud i hovedstaden forud for nye demonstrationer, der har præget landet de seneste dage, uger og måneder.

Demonstranterne kræver, at præsidenten træder tilbage.

Militær bruger tåregas og vandkanoner mod demonstranter. Foto: CHAMILA KARUNARATHNE Vis mere Militær bruger tåregas og vandkanoner mod demonstranter. Foto: CHAMILA KARUNARATHNE

De mener, at han er ansvarlig for den økonomiske krise i landet, der er den værste, siden landet fik sin uafhængighed i 1948.

Også premierminister Ranil Wickremesinghe fordømmes, fordi han ikke har gjort nok for at dæmpe krisen, siden han blev udnævnt for to måneder siden.

Han har nu indkaldt til et hastemøde i regeringen, efter at præsidenten er flygtet fra præsidentboligen i Colombo, skriver AFP.

Præsidenten er bragt i sikkerhed, siger en talsmand for præsidentkontoret til det tyske nyhedsbureau dpa.

Sri Lanka har cirka 22 millioner indbyggere og ligger sydøst for Indien.

Krisen betyder, at der blandt andet er mangel på mad, brændstof og medicin.

Regeringen i Colombo har bedt om hjælp både hos Den Internationale Valutafond og hos flere lande - deriblandt Rusland.