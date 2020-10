Tusindvis af mennesker i Polen er utilfredse med, at regeringen er på vej til at stramme abortlovgivningen.

Søndag gik tusindvis af polakker på gaden for fjerde dag i træk for at demonstrere mod en kommende skærpelse af landets abortlovgivning.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Demonstranterne stormede katolske kirker i flere polske byer for at vise deres utilfredshed med den kommende lov, der bliver anset som et totalt forbud mod abort.

Videoer viser, hvordan demonstranter råbte: "Vi har fået nok" og "barbarer" inde i en kirke i byen Poznań.

Demonstranterne bar store skilte med tegninger af gravide, korsfæstede kvinder og uddelte flyveblade med protestbudskaber til præsterne.

I Katowice i det sydlige Polen samlede omkring 7000 mennesker sig, primært kvinder, foran katedralen og råbte: "Det her er krig", og "Vi vil have en menneskelig lov, ikke en kirkelig lov".

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge det statslige nyhedsbureau PAP brugte politi tåregas mod demonstranter, efter at en politibetjent blev angrebet.

Demonstrationerne kommer i kølvandet på, at forfatningsdomstolen i Polen torsdag i sidste uge besluttede, at abort af fostre med misdannelser er forfatningsstridigt.

Dermed er der banet vej for en yderligere stramning af Polens abortlovgivning, der i forvejen er en af Europas mest restriktive.

Når stramningerne træder i kraft, vil det kun være tilladt at få en abort, hvis graviditeten er et resultat af voldtægt eller incest, eller hvis den udgør en risiko for morens liv eller helbred.

Der er varslet nye demonstrationer mandag. Det er på trods af, at der lørdag bliver indført strengere restriktioner for at bremse smitten med coronavirus.

Konservative værdier har fået en mere fremtrædende rolle i Polen, siden regeringspartiet PiS (Lov og Retfærdighed) kom til magten for fem år siden, og adgangen til abort er blevet mindre selv uden lovmæssige begrænsninger - også i de sager, der på papiret er lovlige.

/ritzau/