Mange chilenere er utilfredse med den sociale ulighed i landet og kræver en forfatningsreform.

Titusindvis af demonstranter gik fredag på gaden i Chiles hovedstad, Santiago, for at protestere. De mange chilenere er utilfredse med den sociale ulighed i det sydamerikanske land.

Den hovedsageligt fredelig protestmarch sluttede på Plaza Baquedano i den centrale del af byen.

Det var den andenstørste protest, der er set i Chile i løbet af de seneste ugers uroligheder.

Det rapporterer avisen La Tercera.

Demonstrationerne startede som en protest mod prisstigninger på metroen, som efterfølgende er blevet rullet tilbage. Siden har det udviklet sig til en landsdækkende protestbølge.

Demonstranterne kræver højere lønninger og pensioner, et bedre sundhedsvæsen og et mere lige samfund.

I løbet af de seneste uger har demonstranter sat ild til metrostationer og plyndret eller brændt hundredvis af forretninger ned. Ødelæggelserne er anslået til mere end en milliard dollar. Det svarer knap 6,8 milliarder danske kroner.

En gruppe demonstranter i Santiago stormede fredag en historisk bygning på et område tilhørende universitetet Pedro de Valdivia, mens andre demonstranter plyndrede en nærliggende kirke.

Chiles præsident, Sebastián Piñera, præsenterede på tv torsdag en pakke med tiltag "til at styrke den offentlige orden".

Foranstaltningerne omfatter hårdere straffe til plyndrere og urostiftere, der dækker deres ansigter til for at skjule deres identitet. Det gælder ligeledes demonstranter, der blokerer trafikken med barrikader.

Tidligere forsøgte Piñera at sætte en stopper for demonstrationerne ved at annoncere sociale foranstaltninger såsom højere mindsteløn og højere skatter for de velhavende samt foretage en omrokering i sit kabinet.

Men disse tiltag har ikke stillet demonstranterne tilfredse, og de opfordrer nu til en forfatningsreform.

