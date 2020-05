Urolighederne fortsætter efter sort mands død i Minneapolis. 500 soldater er indsat for at genskabe roen.

Uroligheder i den amerikanske by Minneapolis efter politivold mod en sort mand fortsætter for tredje dag i træk. Det skriver det amerikanske medie NBC News.

En politistation i byen står sent torsdag lokal tid i brand, og guvernøren for delstaten Minnesota, Tim Walz, har udkommanderet 500 soldater fra Nationalgarden for at få kontrol over situationen i byen.

Ifølge NBC News melder politiet dog sent torsdag, at ingen er kommet alvorligt til skade.

Imens opfordrer myndighederne via Twitter-kontoen City of Minneapolis folk til at trække sig tilbage fra politistationen.

- Vi har fået ubekræftede efterretninger om, at gasrør til politistationen er blevet klippet over, og at andre eksplosive materialer er i bygningen. Hvis du er i nærheden, så træk dig venligst tilbage for din egen sikkerheds skyld, hvis bygningen skulle eksplodere, skriver City of Minneapolis.

De voldelige protester begyndte tirsdag som reaktion på, at en sort, ubevæbnet mand døde i det lokale politis varetægt efter en anholdelse.

Både tirsdag og onsdag anvendte politiet tåregas for at holde demonstranterne væk.

Den 46-årige George Floyd mistede livet på hospitalet, efter at en hvid politibetjent havde presset sit knæ mod mandens hals i flere minutter i forbindelse med en anholdelse. Manden sagde gentagne gange, at han ikke kunne få luft.

Betjenten og tre andre involverede betjente blev tirsdag fyret. De fire afskedigede betjente var ifølge NBC News alle tilknyttet den politistation, som demonstranter torsdag har sat ild til.

Tidligere torsdag undskyldte politidirektør Medaria Arradondo til Floyds familie og medgav, at politiet havde bidraget til et "tab af håb" i byen, skriver Reuters.

Timer senere udsendte de ansvarlige for efterforskningen af dødsfaldet fra forbundspolitiet (FBI), justitsministeriet og anklagemyndigheden en appel om ro.

- Giv os tid til at gøre dette på den rigtige måde, og retfærdigheden vil ske fyldest, sagde distriktsanklager Mike Freeman ifølge Reuters.

Han anerkendte, at politimandens opførsel i videoen var "forfærdelig", men tilføjede:

- Mit job er at bevise, at han har brudt straffeloven.

/ritzau/