Protest-optog mod Brett Kavanugh indtager torsdag gaderne flere steder i USA.

Kavanugh står til at blive udråbt som USA’s næste højesteretsdommer – en stilling, man ikke kan blive fyret fra, når man først har fået den.

Men processen har ikke været ligetil for dommeren, som er blevet anklaget af tre kvinder for at have voldtaget dem.

På trods af de grove anklager og en høring på mange timer torsdag sidste uge, står Brett Kavanugh stadig til at få den meget prominente plads som højesteretsdommer. Og det har nu fået tusindvis af mennesker i USA på gaderne for at protestere, skriver blandt andet CNN.

Demonstranter viser et skilt frem med teksten 'Vi tror på overlevere (af voldtægt, red.)'. Skiltet er med i en demonstration mod Brett Kavanaugh, som fredag kan blive stemt ind som højesteretsdommer af senatet i USA. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Vis mere Demonstranter viser et skilt frem med teksten 'Vi tror på overlevere (af voldtægt, red.)'. Skiltet er med i en demonstration mod Brett Kavanaugh, som fredag kan blive stemt ind som højesteretsdommer af senatet i USA. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Blandt andet i Washington D.C. har folk marcheret foran Højesteretsdomstolen, hvor de med slagråb forsøger at få Senatet til at lytte til ofre for seksuelle overgreb – som f.eks. dr. Christine Blasey Ford, som er en af de kvinder, der siger, Brett Kavanugh har voldtaget hende.

Protesterne finder sted i mange amerikanske byer, blandt andet New York, Palm Springs, Washington DC, Boston, Miami, Los Angeles, og Portland i Oregon.

Natten mellem onsdag og torsdag fremlagde FBI en undersøgelse, de har lavet af Brett Kavanaugh og de beskyldninger, der er rejst mod ham.

Undersøgelsen er ikke offentliggjort og bliver blot læst af medlemmer af det amerikanske senat, men ifølge CBS News indeholder undersøgelsen ikke nye informationer, som ikke allerede kom frem under høringen af Christine Blasey Ford og Brett Kavanugh sidste uge.

Demonstranter mod Kavanaugh foran Højesteretsdomstolen i Washington DC. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Vis mere Demonstranter mod Kavanaugh foran Højesteretsdomstolen i Washington DC. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

I hvert fald ikke ifølge republikanerne, hvoraf de fleste gerne vil have Kavanaugh indsat som dommer.

Men spørger man demokraterne, hvor de fleste er store modstandere af manden, er der store mangler i undersøgelsen, og de kritiserer blandt andet udarbejdelsen af den – de mener, at FBI ikke har haft mulighed for at undersøge sagen til bunds.

Og netop dette er også grunden til, at mange amerikanere vælger at gå på gaden torsdag for at vise deres protest.

Beslutningen, om Kavanaugh skal være højesteretsdommer eller ej, bliver truffet af Senatet fredag.