For første gang siden over 100 demonstranter blev dræbt i Sudan, har der igen været et møde mellem parterne.

Repræsentanter for demonstranterne i Sudan har onsdag genoptaget forhandlinger med det midlertidige militære styre i landet.

Det oplyser en leder fra demonstranternes side, Mariam al-Mahdi, som er næstformand i oppositionspartiet Umma.

Tidligere på dagen oplyste andre repræsentanter for bevægelsen ellers, at forhandlingerne ikke ville blive genoptaget, før demonstranternes krav er mødt.

Det er første gang, at de to sider taler med hinanden, siden sikkerhedsstyrker slog hårdt ned på demonstranter i hovedstaden, Khartoum, og ifølge en lægelig sammenslutning dræbte over 100 mennesker.

Blodsudgydelserne fik Alliancen for Frihed og Forandring (FFC) til at afbryde al kontakt med militærstyret.

Men onsdag mødtes fem repræsentanter for demonstranterne med tre generaler på et luksushotel i Khartoum, skriver nyhedsbureauet AFP.

En af de generaler, der deltog i mødet, var Mohamed Hamdan Dagalo, der er næstkommanderende i militærstyret.

Han er også øverste chef for den paramilitære styrke RSF, der stod bag drabene på demonstranter for en måned siden.

/ritzau/AP