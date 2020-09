Flere tusinde borgere er lørdag eftermiddag gået på gaden i det centrale London for at demonstrere mod de seneste coronarestriktioner, som er blevet indført i England.

»Vi samtykker ikke,« står der på adskillige af de skilte, flag og plakater, som bæres af demonstranterne, der er stimlet sammen på Trafalgar Square.

Demonstranterne behøver dog hverken skilte eller tilråb for at vise, at de ikke er på linje med de britiske myndigheders håndtering af coronakrisen.

Det fremgår helt tydeligt, idet ingen af de deltagende hverken bærer maske eller holder afstand til hinanden.

Flere demonstranter og en politibetjent er kommet til skade i forbindelse med demonstrationerne. Foto: Andy Rain Vis mere Flere demonstranter og en politibetjent er kommet til skade i forbindelse med demonstrationerne. Foto: Andy Rain

Fordi demonstrationen ikke foregår i overensstemmelse med coronarestriktionerne, forsøger politiet lige nu at lukke den ned.

Demonstranterne er blevet bedt om at forlade stedet og advaret om, at alle der ikke retter sig efter politiets anvisninger, kan risikere anholdelse.

»Folkemængden på Trafalgar Square har ikke rettet sig efter risikovurderingen og sætter folk i fare for at sprede virussen,« skriver The Metropolitan police ifølge The Guardian i en pressemeddelelse.

Demonstranterne lægger dog ikke op til at forlade stedet lige foreløbigt.

De mange fremmødte demonstranter er utilfredse med den britiske regerings håndtering af coronakrisen. Foto: Andy Rain Vis mere De mange fremmødte demonstranter er utilfredse med den britiske regerings håndtering af coronakrisen. Foto: Andy Rain

Derfor er der opstået sammenstød mellem politiet og demonstranterne.

The Metropolitan Police har angiveligt smidt vand på folkemængden og brugt politistave i et forsøg på at få dem til at bryde op.

Flere har ifølge The Guardian pådraget sig synlige skader som konsekvens af sammenstødene, og mindst tre demonstranter og en politibetjent er blevet tilset af læger.

Tidligere på ugen blev der indført en række nye restriktioner i England, som myndighederne forventer kommer til at gælde de næste seks måneder.

Blandt andet skal barer og restauranter lukke klokken 22.00, borgerne skal så vidt muligt arbejde hjemmefra, det er forbudt at samle sig i grupper på mere end seks personer, og ansigtsmaske er blevet obligatorisk for ansatte i en række serviceerhverv.

Flere demonstranter og betjente er kommet til skade i forbindelse med demonstrationerne i London. Foto: JUSTIN TALLIS Vis mere Flere demonstranter og betjente er kommet til skade i forbindelse med demonstrationerne i London. Foto: JUSTIN TALLIS

Fredag eftermiddag oplyser de britiske sundhedsmyndigheder, at yderligere 4.639 personer er blevet smittet med coronavirus i England det seneste døgn, hvilket bringer smittetallet i landet op på 368.919.

Yderligere 30 har mistet livet, mens de har været smittet med coronavirus.

Dermed er dødstallet i England i skrivende stund oppe på 37.270.