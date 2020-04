Det lignede starten til den anden amerikanske borgerkrig, da tusindvis af vrede indbyggere natten til torsdag mødte op med skarpladte AK 47 maskingeværer, skinnende trucks og smældende sydstatsflag.

De voldsomme scener udspillede sig i staten Michigans hovedstad Lansing, hvor et sted imellem 3.000 og 4.000 borgere var mødt op for at protestere imod deres kvindelige guvernør, Gretchen Whitmer.

'Ned med vores tyranniske guvernør, op med Trump' stod der på nogle af de hjemmelavede flag. I et interview med den lokale afdeling af NPR - USA's nationale radiostation, lagde demonstrant Mark Linith ikke fingre imellem:

»Vores guvernør har erklæret krig imod sine egne borgere. Hun frarøver os vores frihed. Og vi er mødt op for at vælte guvernøren. Heil Whitmer.«

Vrede amerikanere demonstrere imod corona-restriktioner. Foto: JEFFREY SAUGER - EPA

Borgerne i den amerikanske stat Michigan er ikke begejstrede for det restriktioner, der er indført under den igangværende coronakrise. Foto: JEFF KOWALSKY

Det er Gretchen Whitmers reaktion på coronakrisen, der har bragt sindene i kog i Michigan. Tidligere på ugen forlængede guvernøren frem til 15. maj sin såkaldte 'stay-at-home-order', hvor Michigans godt ti millioner indbyggere på det stærkeste opfordres til at blive hjemme.

Samtidig har Guvernør Whitmer beordret alle restaurenter, skoler og ikke essentieller firmaer og butikker lukket frem til 15. maj. Som en ekstra restriktion er det nu heller ikke muligt for borgerne i Michigan at købe maling og haveredskaber, så de kan bruge tiden på arbejde i hus og have.

Med 28.000 smittede og over 1.900 døde er Michigan én af de amerikanske stater, der er hårdest ramt af den verdensomspændende corona-epidemi.

Men alligevel mener arrangørerne af den såkaldte 'gritlock-demonstration', at guvernørens reaktion er undertrykkende.

Som planlagt skabte demonstrationen i Michigan trafikprop i hovedstaden. Guvernør Gretchen Whitmer var ikke imponeret. Foto: JEFF KOWALSKY - AFP

De fleste af demonstranterne var mødt op i bil for derved at fastlåse trafikken i og omkring Michigans hovedstad.

Og selvom Gretchen Whitmer gav de primært republikanske borgere ret til at demonstrere, så var hun ikke imponeret af resultatet.

»Ved at blokere trafikken i Lansing, har demonstranterne måske gjort situationen endnu værre. Mens de skaber en trafikprop, kan ambulancerne med de coronasyge således ikke frem til hospitalet. Og de læger og sygeplejersker, der riskerer deres liv for vores skyld, kan hverken komme fra eller til arbejde.«

Udover utilfredse republikanere var der medlemmer af den såkaldte 'Michigan Militia' (en privat højreekstremistisk hær) også mødt op med våben.

Mens de mest rabiate demonstranter indirekte truede guvernøren på livet, stemte andre blot i det velkendte Trump-kampråb 'Lock Her up' - nu om Gretchen Whitmers navn istedet for Trumps gamle fjende Hillary Clinton.

'Operation Gridlock' i Lansing, Michigan. Foto: JEFFREY SAUGER - EPA

Trods den tydelige vrede i Lansing er 71 procent af Michigans befolkning ifølge NPR godt tilfredse med guvernørens reaktion på coronakrisen.

På landsplan er Whitmer nu så populær, at hun også er dukket op som kandidat på listen af Joe Bidens mulige vicepræsidentkandidater.