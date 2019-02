En demonstration med tusindvis af albanere, der støtter oppositionen i landet, har lørdag ført til store sammenstød i Albaniens hovedstad, Tirana.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Demonstranterne har under lørdagens protester udtrykt deres utilfredshed med Albaniens regering, som de kalder korrupt og ineffektiv.

De forlanger, at regeringen går af, og at der bliver udskrevet valg.

Voldsomme sammenstød på gaden lørdag 16. februar i Tirana. Foto: MALTON DIBRA

Demonstranterne kastede nødblus og andre genstande mod politiet og forsøgte at komme ind til den socialistiske premierminister Edi Ramas kontor.

De ødelagde også hovedøren til regeringskontoret i hovedstaden og smadrede et kunstværk på siden af bygningen.

Det lykkedes dog ikke for demonstranterne at komme ind i bygningen.

Lørdagens demonstration var arrangeret af centrumhøjrepartiet Det Demokratiske Parti.

Tirana lørdag 16. februar 2019. Foto: FLORION GOGA

Partiets leder, Lulzim Basha, havde inden protesterne også opfordret regeringen til at trække sig.

»Vi bliver nødt til at få genskabt demokratiet ved hjælp af et parlament, der er valgt af folket, og som ikke er valgt ved hjælp af penge eller trusler fra kriminelle,« siger lederen fra Det Demokratiske Parti.

Albanien, der har været medlem af Nato siden 2009, håber, at EU i år giver godkendelse til, at forhandlinger om et albansk EU-medlemskab kan gå i gang.

/ritzau/