Titusindvis af mennesker demonstrerer i den spanske hovedstad for at få nedlagt forbud mod tyrefægtning.

Madrid. Demonstranter i Spanien vil have forbudt en af landets store traditioner, nemlig tyrefægtning.

Der skal indføres et nationalt forbud mod arrangementerne, hvor en tyrefægter - også kaldet en matador eller torero - slås mod en tyr i en arena, mens tilskuere jubler.

Flere end 40.000 mennesker har ifølge arrangørerne søndag demonstreret i Madrid, den spanske hovedstad, for et forbud over hele Spanien.

- Tyrefægtning, en national skam, er ifølge dpa blandt demonstranternes slagord.

Demonstrationen var organiseret af aktivistgruppen Tauromaquia Es Violencia (Tyrefægtning er Vold, red.)

Gruppen kræver også, at alle arrangementer, der involverer tyre, skal fjernes fra listen over Spaniens kulturelle arv.

Skatteydernes penge skal ikke bruges til sådanne ting, og dyreværnsloven skal skærpes.

- Det er at gå baglæns, når dyr i det 21. århundrede stadig torteres for sjov, og når det finansieres med offentlige penge, siger Laura Gonzalo, en talskvinde for aktivistgruppen, til det spanske nyhedsbureau Europa Press.

Spaniens regering reducerede i 2010 momsen på tyrefægtning.

I 2013 blev den traditionelle tyrefægtning erklæret for "national kulturarv", og derfor kan tyrefægtning få offentlig støtte.

På pladsen Puerta del Sol i det centrale Madrid knækkede omkring 500 aktivister symbolsk tyrefægterlancer. Der blev drysset med rødt pulver, som symboliserede blod fra de anslået 20.000 tyre, der hvert år bliver dræbt under tyrefægtning.

Nogle af tyrefægtnings-arrangementerne er led i begivenheder, der er baseret på traditioner, som ofte har flere hundrede år på bagen.

