Iransk indflydelse i Iraks politiske liv skaber vrede blandt mange irakiske demonstranter.

Demonstranter i byen Najaf i det sydlige Irak har onsdag aften sat ild til det iranske konsulat i byen.

Det oplyser kilder i irakisk politi og civilforsvar.

Personalet på konsulatet var evakueret, inden demonstranterne stormede bygningen, siger kilderne.

Myndighederne har indført udgangsforbud i Najaf efter episoden, skriver irakiske medier.

Tusindvis af irakere har i den seneste måned demonstreret mod regeringen, som de betragter som korrupt.

Vreden blandt mange af demonstranterne bunder desuden i en opfattelse af, at regeringen er i lommen på udenlandske magter, især nabolandet Iran.

Partier og paramilitære grupper, der har opbakning fra Iran, har flertal i Iraks parlament og offentlige institutioner.

Irakiske sikkerhedsstyrker har skudt og dræbt over 300 mennesker i et forsøg på at slå ned på urolighederne. Flere tusinde andre er såret.

Demonstrationerne, der især er koncentreret i hovedstaden Bagdad og den sydlige del af Irak, er de største, Irak har oplevet siden den amerikanskledede invasion i 2003.

/ritzau/Reuters