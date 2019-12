Iran betragtes som støtter af Iraks regering, der i to måneder har været under pres fra store demonstrationer.

For anden gang på en uge har demonstranter i den irakiske by Najaf stukket ild til det iranske konsulat i byen.

Det siger øjenvidner til nyhedsbureauet dpa. Politikilder i byen bekræfter det over for nyhedsbureauet Reuters.

Der er ikke umiddelbart meldinger om tilskadekomne ved konsulatet. Men tidligere på dagen kostede uroligheder et andet sted i Najaf en femårig pige livet, siger lokale lægekilder.

Søndagens ildspåsættelse kommer på et tidspunkt, hvor hovedstaden Bagdad samt Najaf og flere andre byer i det sydlige Irak er præget af regeringskritiske protester.

Demonstranterne er blandt andet utilfredse med, hvad de oplever som øget iransk indflydelse i Irak.

Onsdag var første gang, at der blev sat ild til det iranske konsulat i den hellige by Najaf. Her brugte sikkerhedsstyrker skarpe skud og masser af tåregas mod demonstranterne.

Irak har siden begyndelsen af oktober været præget af demonstrationer, der har fundet sted i flere dele af landet.

Mindst 380 mennesker er blevet dræbt under sammenstød mellem demonstranter og irakisk politi og militær, oplyser den irakiske menneskeretskommission, der er sammensat af landets parlament.

Andre kilder sætter antallet af dræbte højere.

Søndag har det irakiske parlament accepteret premierminister Adel Abdel-Mahdis afskedsbegæring.

Hans afgang var et af demonstranternes hovedkrav.

