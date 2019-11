Protestledere opfordrer til at sætte demonstrationer på pause for ikke at forstyrre valghandling i Hongkong.

Distriktsvalget i Hongkong er natten til søndag dansk tid skudt fredeligt i gang.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Hongkong har været præget af uro de seneste seks måneder, men op til valget er der blevet lagt en dæmper på sammenstødene mellem demonstranter og politiet.

Valgstederne er åbnet klokken 07.30 søndag morgen lokal tid.

På flere fora for regeringskritiske demonstranter lyder opfordringen, at protesterne sættes på pause for ikke at forstyrre valghandlingen.

I flere opslag på hjemmesiden lihkg.com, der bruges af pro-demokratiske demonstranter, lyder det, at man "ikke bør bringe valget i fare".

Mange anser ifølge nyhedsbureauet Reuters valget som en "folkeafstemning" om støtten til den regeringskritiske protestbevægelse i Hongkong.

Normalt er der ikke stort fokus på distriktsvalget i Hongkong, hvor der tidligere hovedsageligt er blevet valgt kandidater, der bakker op om den kinesisk støttede regering i Hongkong. Det skriver AFP.

Distriktsrådene beskæftiger sig med hverdagsopgaver såsom indsamling af skrald og byplanlægning.

Men ved dette valg er situationen en anden. Pro-demokratiske kandidater håber på at få et godt valg og dermed sende et budskab til Hongkongs regeringsleder, Carrie Lam, og hendes regering, som har nægtet at lytte til demonstranternes ønsker.

Der skal vælges 452 medlemmer til distriktsrådene i 18 forskellige distrikter. Valget er det tætteste borgerne i Hongkong kommer på at få lov at vælge deres egne repræsentanter.

Der har normalt ikke været en høj stemmeprocent ved distriktsvalget. Men knap 400.000 nye vælgere har ladet sig registrere ved dette valg.

Det ser flere som et tegn på, at flere pro-demokratiske vælgere vil stemme.

Politiet er blevet indsat ved valgstederne søndag for at forhindre uroligheder.

Der er søndag morgen usædvanligt lange køer ved flere af valgstederne, skriver Reuters.

Det skyldes, at mange er bekymrede for, at der udbryder uroligheder ved valgstederne senere på dagen.

- Nogle er bange for, at valghandlingen vil blive stoppet af uforudsigelige hændelser, såsom protesterne, siger Kevin Lai, der sammen med hundredvis af andre vælgere er mødt tidligt op for at afgive sin stemme ved valgstedet i Kowloon.

/ritzau/