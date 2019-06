Suspenderingen af den udskældte udleveringslov har ikke fået de mange demonstranter i Hongkong til at stoppe.

Massive folkemængder af demonstranter ventes igen at indtage Hongkongs gader søndag.

De samles for at protestere mod en udleveringslov, der vil gøre det lovligt at sende mistænkte i straffesager til retsforfølgelse i Kina. Hongkong er en del af Kina. Men området har udstrakt selvstyre, hvilket blandt andet betyder, at de har deres eget retssystem.

Den udskældte lov blev lørdag suspenderet på ubestemt tid af Hongkongs regering med Carrie Lam i spidsen.

Suspenderingen skete som følge af uro og demonstrationer. Men det har ikke fået protesterne til at ophøre.

Demonstranterne vil først stoppe, når loven er droppet helt.

I den seneste uge har titusinder af millionbyens indbyggere været på gaden i protest. Studenterledere siger til internationale nyhedsbureauer, at omkring en million mennesker deltog i en protestmarch sidste lørdag.

Beslutningen om at stille den omstridte lovpakke i bero er en af de mest opsigtsvækkende indrømmelser fra styret i Hongkong.

Det fortalte Stig Thøgersen, der er professor emeritus i Kina-studier ved Aarhus Universitet, til Ritzau lørdag.

- Jeg kan ikke huske fortilfælde, hvor regeringen har bakket ud på den måde her. Det viser, at civilsamfundet stadig har en betydelig magt i Hongkong, sagde han.

Han mener ikke, at suspenderingen vil føre til, at styret dropper udleveringsloven helt.

- Man kan forestille sig, at regeringen forsøger at arbejde videre på loven, så den bliver mere spiselig.

- Demonstranterne har meget lidt tillid til loven, som den er fremlagt. De tror ikke, at folk vil få en fair behandling af retssystemet, hvis den bliver hevet over til Kinas folkerepublik, siger professoren.

Kritikerne frygter imidlertid, at udleveringsaftalen kan bruges til at straffe politiske fanger. Samtidig bliver loven set som endnu et skridt i retning af øget kinesisk kontrol over Hongkong.

/ritzau/AFP