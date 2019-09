I Hongkong vil demonstranterne have den tidligere kolonimagt Storbritannien til at gribe ind over for Kina.

Demonstranter i Hongkong ventes søndag at samle sig foran Storbritanniens konsulat i storbyen.

Det vil ske med krav om, at den tidligere kolonimagt sikrer, at Kina overholder sine forpligtelser over for Hongkongs friheder.

Det oplyser arrangørerne bag søndagens protest.

- Vi beder Storbritannien om øjeblikkeligt at gribe ind over for Kina for ikke at respektere den kinesisk-britiske fælleserklæring og anerkende, at ét land, to systemer-formularen ikke virker, oplyser arrangøren ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Kina og Storbritannien enedes i 1984 om fælleserklæringen Sino-British Joint Declaration.

Aftalen sikrer territoriets unikke karakter, herunder politiske og økonomiske frihedsrettigheder, som strider imod det kommunistiske system, der gælder i resten af Kina. Med andre ord: Ét land, to systemer-konceptet.

Sino-British Joint Declaration gav kineserne Hongkong tilbage, hvilket skete i 1997, hvor Hongkong overgik fra at være en britisk kronkoloni til at være en særlig, administrativ region i Kina.

/ritzau/