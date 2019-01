De voldelige sammenstød mellem demonstranter og politi i Frankrig nåede lørdag aften et nyt niveau.

Demonstranter fra protestbevægelsen "De Gule Veste" har angrebet et fransk ministerium i Paris. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Det er sket under årets første demonstrationer i Frankrig lørdag.

Demonstrationerne begyndte for to måneder siden som en protest mod høje leveomkostninger, men har taget form af en mere generel utilfredshed med landets præsident, Emmanuel Macron.

Lørdagens demonstrationer i Paris, hvor omkring 3000 demonstranter mødte op, begyndte ellers fredeligt. Men ud på aftenen eskalerede sammenstødene mellem demonstranter og politiet.

En mindre gruppe demonstranter brugte en gaffeltruck til at bryde ministeriets fordør op. Herfra brød de ind i ministeriets baggård, hvor de smadrede talrige vinduer.

Samtidig blev ministeriets medarbejdere evakueret af vagter. Herunder talsmanden for den franske regering, Benjamin Griveaux, som har kontor i den angrebne bygning.

Der er tale om det franske ministerium for parlamentariske anliggender.

Griveaux, der flere gange har udtalt sig meget kritisk om "De Gule Veste", sagde efterfølgende:

- Det er ikke mig, der er blevet angrebet. Det er republikken, den demokratiske styreform.

Angrebet viser ifølge The New York Times et nyt niveau af vold og hærværk i forbindelse med demonstrationerne i Frankrig.

Det er første gang siden 1999, at en regeringsbygning i landet er blevet angrebet.

/ritzau/