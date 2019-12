Amerikanske angreb på milits udløste voldsomme protester i Bagdad og storm mod ambassadebygning.

Flere tusinde irakiske demonstranter brændte tirsdag amerikanske flag af foran den amerikanske ambassade i Bagdad, og rasende aktivister forsøgte at trænge ind i ambassaden.

Ambassadens personale, herunder ambassadøren, blev evakueret tidligt på dagen, da demonstrationerne begyndte.

De voldsomme protester sker efter, at 25 medlemmer af en iranskstøttet milits i Irak blev dræbt under amerikanske luftangreb for to dage siden.

- Død over USA, råber demonstranter, som tirsdag kaster sten og vandflasker mod ambassaden.

Irakiske sikkerhedsstyrker blev hurtigt indsat, og de anvendte tåregas og chokgranater mod demonstranterne.

Sikkerhedsstyrkerne appellerede samtidig via højttalere til demonstranterne, som blev opfordret til at opgive deres voldelige protest.

Samtidig sagde den irakiske premierminister, Adel Abdul Mahdi, i en erklæring, at enhver aggression mod udenlandske ambassader vil blive standset, og at personerne bag dem vil blive straffet.

Sikkerhedsvagter har forskanset sig inde i ambassadekomplekset, mens flere demonstranter har opslået protesttelte uden for bygningen, rapporterer nyhedsbureauet AP's journalister på stedet.

En strøm af demonstranter - mange af dem i uniform - samt en del kvinder, gik tidligt på dagen gennem de vejspærringer, som omgiver ambassadebygningen og skaber et sikkerhedsområde omkring den.

Da demonstranterne nåede frem til selve bygningen, begyndte de at gøre forsøg på at trænge ind i den.

Iraks regering har fordømt amerikanske luftangreb i weekenden og advarer regeringen i Washington om, at forholdet til USA er på spil.

25 militante blev dræbt og 51 andre såret ved søndagens angreb, oplyser Kataib Hizbollah ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Premierministeren beskrev det amerikanske angreb mod de irakiske væbnede styrker som et uacceptabelt og ondsindet angreb, der vil få farlige konsekvenser, lyder det ifølge nyhedsbureauet Reuters i en udtalelse fra premierminister Adel Abdul Mahdis kontor.

- De amerikanske styrker handlede ud fra deres politiske prioriteter, ikke irakernes, skriver regeringen.

Søndagens angreb "tvinger Irak til at genoverveje sine relationer og sine sikkerhedsmæssige, politiske og juridiske rammer for at beskytte sin suverænitet", tilføjer regeringen.

USA's militær foretog en række luftangreb i Irak og Syrien mod den militante gruppe Kataib Hizbollah, der støttes af Iran.

Tidligere på måneden beskyldte den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, iranskstøttede grupper for at stå bag angreb på amerikanske baser i Irak.

Han advarede om, at ethvert angreb fra Iran eller fra grupper, som er støttet af Iran, vil blive mødt med "et beslutsomt amerikansk svar".

De amerikanske luftangreb var rettet mod våbenlagre og kontrolcentre, der tilhører den militante bevægelse. Gruppen skal have brugt disse centre til at planlægge angreb.

