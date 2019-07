"De Gule Veste" har igen demonstreret i Paris, men der var ikke så mange af dem, og politiet gav dem tåregas.

Fransk politi tog søndag eftermiddag tåregas i brug for at tæmme demonstranter ved boulevarden Champs-Elysees i hjertet af Frankrigs hovedstad, Paris.

Demonstranterne - ifølge Reuters nogle hundrede - råbte slagord mod præsident Emmanuel Macron og hans regering.

Tv-stationen BFM viste billeder, hvor politiet brugte tåregas mod demonstranterne, der forsøgte at blokere gader med metalhegn og skraldespande.

Søndag aften siger politiet ifølge nyhedsbureauet AFP i en erklæring, at roen er vendt tilbage til Champs-Elysess.

Videre siger politiet, at ordensmagten i løbet af dagen har anholdt 175 personer.

Tidligere søndag forlød det, at der var 150 anholdte.

Demonstrationen kom efter militærparaden, der hvert år holdes på Bastilledagen, Frankrigs national dag.

Paraden forløb helt uden problemer, siger politiet, men da den var slut, begyndte demonstranter fra bevægelsen "De Gule Veste" at ødelægge afspærringer.

De satte ild til skraldespande og mobile toiletter og råbte "Macron gå af".

Urolighederne begyndte.

Hen under aften faldt roen så igen over Paris, der dermed havde været vidne til nok en weekend med demonstrationer fra "De Gule Veste".

Imidlertid har bevægelsen langt fra samme styrke, som den havde sidste efterår, da den blev født.

I november i fjor var der anslået 300.000 "gule veste" på gaderne landet over, hvor de blokerede trafik og protesterede mod Macron-regeringen.

Det var Macrons plan om at sætte afgiften på brændstof op, der førte til protesten. Macron har siden droppet sin plan.

Demonstranterne iklædte sig de gule veste, der findes i bagagerummet på alle franske biler, for at vise, at Macron med brændstofafgiften ramte helt almindelige mennesker, der i forvejen har svært ved at få enderne til at mødes.

Protesterne fortsætter weekend efter weekend, selv om brændstofafgiften er droppet.

Nu er antallet af deltagere dog nede på nogle hundrede, som det også var tilfældet i Paris søndag.

/ritzau/Reuters