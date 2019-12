Indiens regering har skabt vrede med planer om ny statsborgerskabslov. To demonstranter er torsdag dræbt.

To demonstranter i Indien er døde torsdag eftermiddag efter et voldsomt sammenstød med politiet i den sydlige by Mangalore.

Det bekræfter en højtstående embedsmand ifølge AFP. Dødsårsagen er ukendt, lyder det.

Tidligere torsdag affyrede politiet skud mod cirka 200 demonstranter, der nægtede at stoppe deres protester.

Demonstrationerne skyldes en ny statsborgerskabslov, der er blevet kritiseret for at udelukke det muslimske mindretal i landet.

Optøjerne i Indien har krævet flere liv. Lørdag blev fem mennesker dræbt i den indiske delstat Assam som et resultat af uroen.

Det er heller ikke første gang, at politiet i Indien tager hårde midler i brug mod demonstranterne. Torsdag i sidste uge affyrede politiet også skud mod demonstranter. Her blev to personer dræbt.

Politiet har desuden brugt vandkanoner og tåregas mod protestbevægelsen.

Loven åbner for, at der kan gives statsborgerskab til buddhister, kristne, hinduer og sikher, der for eksempel flygter fra Pakistan, Bangladesh og Afghanistan. Men det gælder ikke muslimer.Islamiske grupper, oppositionspolitikere og menneskerettighedsgrupper siger, at den nye lov er et led i premierminister Narendra Modis hindu-nationalistiske planer om at marginalisere Indiens 200 millioner muslimer.

Premierminister Narendra Modi, der repræsenterer det hindu-nationalistiske parti, benægter beskyldningerne om at marginalisere det muslimske mindretal i landet.

Det er ikke klart om den omstridte nye lovgivning kan overleve i højesteret, hvor sagen er blevet indbragt af Indiens muslimske sammenslutning, som mener, at den er i strid med landets forfatning.

Onsdag blev behandlingen af loven ved højesteret udskudt til den 22. januar.

/ritzau/