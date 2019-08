Lørdagens demonstrationer i Hongkong har skabt et trafikalt kaos, efter demonstranter har blokeret vigtig trafikåre.

Demonstranter i Hongkong har ifølge flere internationale medier blokeret indgangen til en tunnel, der går til fastlandet, under lørdagens demonstrationer.

Blokeringen har medført et trafikkaos i byen, og politiet har ifølge CNN opfordret demonstranterne til at ophæve blokeringen af tunnellen, der er byens mest trafikerede.

Tidligere lørdag rejste politiet i Hongkong det sorte flag, og man varslede dermed brug af tåregas. Siden har man dog nedjusteret den advarsel.

Men det har ikke fået demonstranterne til at trække sig. Ifølge CNN samlede en stor mængde demonstranter sig foran en politistation tidligere lørdag, mens de råbte efter politiet, ligesom det også lykkedes demonstranterne at ødelægge ruden på en bil, der stod bag et hegn ved politistationen.

Det var først sent fredag aften, at politiet gav demonstranterne tilladelse til at protestere i byen Mong Kok, der er en af verdens tættest befolkede områder.

Mong Kok har en befolkningstæthed på 130.000 mennesker pr. kvadratkilometer, og da den officielle protestrute går igennem bolig- og shoppingområder, så skønnes det også, at den potentielt store tilstrømning af mennesker kan resultere i vanskeligheder for politiet.

Protesterne lørdag finder sted bare få dage efter, at mere end 20 demonstranter blev anholdt og sigtet for optøjer i Hongkong. Det er den mest alvorlige sigtelse, der er rejst mod demonstranter, siden demonstrationerne i Hongkong begyndte.

De sigtede har ifølge politiet sat afspærringer på vejene, ødelagt hegn, beskadiget vejskilte og angrebet politibetjente med brosten.

Demonstranterne blev tilbageholdt efter sammenstød med politiet ved en demonstration i den vestlige del af Hongkong søndag. Her brugte politiet tåregas til at sprede demonstranterne. De havde blokeret vejene med vejskilte og paraplyer.

De massive protester i Hongkong har stået på i månedsvis nu og er affødt af et lovforslag, der vil betyde, at indbyggere i Hongkong kan udleveres til retsforfølgelse i Kina. Modstandere af forslaget fremhævede, at det kunne åbne for flere domme af politisk karakter.

Hongkongs regeringsleder, Carrie Lam, har erklæret lovforslaget for skrottet. Men demonstranterne er utilfredse med, at hun ikke formelt har trukket det tilbage. Mange kræver derfor, at Lam træder tilbage.