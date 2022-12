Lyt til artiklen

»Mens to millioner mennesker er afhængige af fødevarebanker i Storbritannien lige nu, sælger kendis-kokke forgyldte bøffer for mere end 8.000 kroner.«

Sådan lyder budskabet fra den 20-årige studerende Ben Thomas, der er en af demonstranterne bag en koordineret aktion mod verdensberømte restauranter

Ifølge Sky News havde en større gruppe demonstranter lørdag besat kødrestauranten Nusret i London, som drives af den tyrkiske kok Nusret Gökces – også kendt som Salt Bae.

Kokken har bygget sin succes på at gå viralt på sociale medier ved at drysse salt ned langs underarmen på sine bøffer iført sorte solbriller og hvid T-shirt.

Populariteten har fået kendte fra hele verden til at valfarte til hans restauranter og filme øjeblikket, hvor Salt Bae salter bøfferne ved bordet.

Men blandt én bestemt gruppe er Salt Bae ikke ligefrem en helt. Og det er aktivisterne i Animal Rebellion, der kæmper for dyrevelfærd.

Aktivisterne udspringer fra gruppen Extinction Rebellion, der har et bredere klimafokus, og som er kendt for flere aktioner i Danmark også.

På kendis-restauranten i London gik otte demonstranter fredeligt til værks ved at gå ind og sætte sig ved bordene, som dog allerede var reserveret.

Kokken Nusret Gokce aka Salt Bae er kendt for sin håndbevægelse, hvor han drysser salt på maden. Foto fra 2019. LOIC VENANCE / AFP Foto: LOIC VENANCE Vis mere Kokken Nusret Gokce aka Salt Bae er kendt for sin håndbevægelse, hvor han drysser salt på maden. Foto fra 2019. LOIC VENANCE / AFP Foto: LOIC VENANCE

Det endte med, og blev fanget på video, at en kvinde blandt andet måtte blive båret ud af personalet og sat på kantstenen uden for restauranten.

Demonstranterne er gået efter Salt Bae's restaurant for at sætte fokus på klimaaftrykket ved kødproduktion, men også de skyhøje priser for mad.

For mens millioner af mennesker i Storbritannien mærker krisen hver eneste dag, så sælger Salt Bae en burger til 800 kroner, Coca-Cola til 80 kroner og en stor ribeye-udskæring til 5.500 kroner.

Men det er ikke kun Salt Bae og hans høje priser, som er under angreb. Det samme er sket for Restaurant Mana i Manchester og Gordon Ramsays trestjernede Michelin Restaurant i London nogle uger tidligere.

Her førte demonstrationen dog til flere anholdelser af politiet, da de ankom til stedet.