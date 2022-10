Lyt til artiklen

En demonstration foran det kinesiske konsulat i Manchester tog søndag en uventet drejning.

For under protesterne opstod der pludselig tumult ude på fortovet foran konsulatet.

Det skriver CNN, der henviser til en video af hændelsen.

Her overdøves tumulten angiveligt af høje råb, mens folk skynder sig mod indgangen. Videoen, som du kan se øverst i artiklen, ser derefter ud til at vise en demonstrant blive slæbt ind gennem porten og slået af en gruppe mænd.

Demonstrantgruppen, der går under navnet, 'Hong Kong Indigenous Defence Force', påstår, at det var de kinesiske konsulære medarbejdere, der var involveret i tæskene.

»De slæbte mig ind og tæskede mig,« fortæller den pågældende demonstrant til BBC, hvorefter det lykkedes ham at flygte med hjælp fra politi og andre demonstranter.

Den britiske regering har kaldt hændelsen for »ekstremt bekymrende,« og der er nu iværksat en undersøgelse af hændelsen, ligesom de tirsdag har indkaldt den kinesiske chargé d'affaires.

En talsmand fra det kinesiske udenrigsministerium, sagde mandag, at de fortsat ikke er klar over, hvad der er op og ned i situationen, men at »den kinesiske ambassade og konsulater i Storbritannien altid har overholdt lovene i de lande, hvor de er udstationeret.«

Videoen af slagsmålet er blevet delt vidt og bredt af flere britiske lovgivere, som har opfordret til en undersøgelse af den påståede involvering af kinesiske konsulære medarbejdere.

Her lyder det også, at »de ansvarlige skal sendes hjem til Kina.«

Det konservative partis parlamentsmedlem Alicia Kearns tweetede desuden, at »hvis en embedsmand har slået demonstranter, skal de udvises eller retsforfølges.«