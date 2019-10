En demonstrant er ramt af et skud i brystet, efter politiet skyder med skarpt under store demonstrationer i forbindelse med 70-året for den kinesiske folkerepublik.

Skuddet er den foreløbeige kulmination på voldsomme sammenstød mellem demonstranter og politi på dagen, hvor Kina fejrer 70 året som kommunistisk folkestyre.

Det skriver avisen South China Morning Post, som også kan rapportere om petroleumbomber fra demonstranter og tåregas og vandkanoner fra politiet.

Politiet har tidligere også affyret varselskud.

Demonstranter har sat ild til en regeringsbygning. Foto: MAY JAMES Vis mere Demonstranter har sat ild til en regeringsbygning. Foto: MAY JAMES

Kina har gjort meget for at forhindre, at demonstanter skulle gå på gaden i dag.

Gader er spærret af, togstationer er lukket, og politiet er massivt til stede.

Dog vurderer flere medier, herunder The Guardian, BBC og South Chona Morning Post, at mere end 100.000 demonstranter alene i Hong Kong har trodset afspærringerne og er gået på gaden.

Kina fejrer 70 år som folkerepublik tirsdag. Dagen startede med store parader i hovedstaden Beijing, hvor styret viste deres militære arsenal frem.

Demonstranter forsøger at orientere sig i tåregas smidt af politiet. Foto: FAZRY ISMAIL Vis mere Demonstranter forsøger at orientere sig i tåregas smidt af politiet. Foto: FAZRY ISMAIL

Demonstranter har været på gaderne i Hong Kong i omkring tre måneder, hvor de demonsterer mod folkestyrets jerngreb.

Demonstranterne har fem krav til Kina, hvoraf lovforslaget om at gøre det muligt at udlevere borgere i Hongkong til retsforfølgelse i Kina skulle suspenderes – hvilket det blev i begyndelsen af september.

I den forbindelse understregede Hongkongs politiske leder, Carrie Lam, dog, at hun ikke har intentioner om at efterkomme de resterende krav.

Heriblandt er ønsket om en uvildig undersøgelse af politivold i forbindelse med de mange sammenstød mellem demonstranter og politi i de seneste tre måneder.

Demonstranter smider også selv med tåregas og bærer masker, så de kan beskytte sig. Foto: FAZRY ISMAIL Vis mere Demonstranter smider også selv med tåregas og bærer masker, så de kan beskytte sig. Foto: FAZRY ISMAIL

En video af manden, der angiveligt er ramt af skud fra politiet, florerer på intetnettet.

I videoen siger manden ifølge South China Morning Post, at han har ondt i brystet og at han har brug for at komme på hospitalet.

Hong Kong er præget af brande og skyer af tåregas.

Opdateres...