Tusindvis af demonstranter har for anden dag i træk været på gaden i Hviderusland efter søndagens valg.

En demonstrant har mistet livet under protesterne i Hviderusland. Det skal ifølge politiet være sket, efter at en bombelignende genstand sprang i hænderne på ham, mens han prøvede at kaste den mod politiet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters sent mandag aften.

Demonstranten er den første person til at miste livet under protesterne i Hviderusland. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Politistyrker i hovedstaden Minsk har mandag aften igen udkæmpet gadekampe mod demonstranter.

Mange af demonstranterne er støttet af oppositionen. De mener, at der er svindlet med resultatet af søndagens valg.

Over 30 personer er indtil videre anholdt under mandagens uroligheder.

Politiet har ifølge flere vidner brugt både tåregas og gummikugler for at sprede demonstranterne. Det skriver AFP.

Der er også meldinger om, at politiet skulle have affyret chokgranater,

Ifølge de officielle resultater skulle præsident Alexandr Lukasjenko være blevet genvalgt søndag med omkring 80 procent af stemmerne. Hans hovedudfordrer, 37-årige Svetlana Tikhanovskaja, skal kun have fået 9,9 procent. Det rapporterer tv-stationen ONT.

Tikhanovskaja hævder, at hun er valgets retmæssige vinder.

Hun siger, at hun har fået tilsendt de reelle resultater fra en række valgsteder. De viser ifølge hende, at hun vandt klart.

Valgobservatører fra Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) fik ikke mulighed for at være til stede ved valget.

Mandag aften vides det ikke, hvor Svetlana Tikhanovskaja opholder sig. Det siger hendes talskvinde til AFP.

Den 37-årige mor til to besluttede at stille op til præsidentvalget, efter at myndighederne fængslede hendes mand, Sergej Tikhanovskij, og forhindrede ham i at stille op som kandidat.

Hvideruslands præsident Aleksandr Lukasjenko har siddet på magten siden 1994. Han bliver beskrevet som Europas sidste diktator og har op til valget fængslet flere politiske modstandere.

/ritzau/