Føderale anklagere fremlægger nu nye beviser i sagen mod en af de mere fremtrædende demonstranter i forbindelse med belejringen af kongressen onsdag.

Det skriver ABC News.

Manden, Lonnie Coffmann fra Alabama havde en liste med navne på ‘good guys’ og ‘bad guys’, herunder navne på den føderale dommer.

At Coffmann havde lister over gode og onde mænd indikerer ifølge kilder i ABC News, at han var ude på at skade bestemte personer.

En kvinde blev dræbt af skud under indtrængning i Kongressen. Tre andre omkom under protesterne af medicinske komplikationer.

Manden havde desuden en bil fuld af våben og 11 brandbomber - såkaldte molotovcocktails - tæt ved Kongressen.

Der er 17 anklager mod ham, først og fremmest for ulovlig våbenbesiddelse.

Han er den, der er anklaget for de hidtil mest alvorlige lovovertrædelser.

Lonnie Coffmannvar en del af en mange Donald Trump-tilhængere, der onsdag trængte ind i bygningen, hvor medlemmer af Senatet og Repræsentanternes Hus formelt skulle bekræfte Demokraternes Joe Biden som vinder af præsidentvalget.

Demonstranter i Washington. Foto: Cheriss May

Det førte til en abrupt nedlukning af både Senatet og Repræsentanternes Hus, mens demonstranterne lykkedes med at komme ind i selve senatskammeret.



Medlemmerne blev efterfølgende evakueret, og afstemningen suspenderet.

En talsmand for Justistministriet sagde på en pressekonferencen tirsdag, at man har åbnet mere end 170 sager mod 170 personer, som menes at have været en del af urolighederne.