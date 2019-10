Alexandria Ocasio-Cortez og Ilhan Omar foretrækker, at Bernie Sanders bliver Demokraternes præsidentkandidat.

De to fremtrædende demokratiske kongresmedlemmer Alexandria Ocasio-Cortez og Ilhan Omar har givet deres støtte til Bernie Sanders.

Det oplyser holdet bag Sanders' valgkamp.

Opbakningen er tiltrængt for 78-årige Sanders, der er gledet bagud i meningsmålinger og for to uger siden blev indlagt efter et hjerteanfald.

Alexandria Ocasio-Cortez blev sidste år i en alder af 29 år den yngste kvinde nogensinde valgt til USA's Kongres med en plads i Repræsentanternes Hus.

Hun har markeret sig som en markant profil hos Demokraterne i USA - blandt andet med skarp kritik af præsident Donald Trump.

Ocasio-Cortez vil lørdag officielt meddele sin støtte til Bernie Sanders, når han lørdag genoptager sin valgkamp i New York.

38-årige Ilhan Omar støtter ligeledes Sanders, oplyser hun i en udtalelse.

- Bernie står i spidsen for en arbejderklassebevægelse, der kan besejre Donald Trump og går på tværs af generation, etnicitet og geografi, siger hun.

