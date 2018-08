Republikanerne viser svaghedstegn i traditionelt republikanske Ohio, hvor der tirsdag var suppleringsvalg.

Westerville. I et imødeset suppleringsvalg i den amerikanske delstat Ohio tirsdag er den republikanske senator Troy Balderson blevet presset hårdt af den demokratiske udfordrer, 31-årige Danny O'Connor.

Med knap 99 procent af stemmerne optalt tidligt onsdag morgen dansk tid er der fortsat helt dødt løb mellem de to. Republikanske Balderson fører således med blot 2000 stemmer.

Det skriver The Washington Post.

Ohio har været republikansk siden 1983. Det tætte resultat er et tegn på, at Demokraterne, siden præsident Donald Trump blev indsat, har fået vind i sejlene i en række traditionelt republikanske stater, skriver avisen.

Det gælder blandt andet også Arizona, Pennsylvania og South Carolina.

De to kandidater i Ohio kæmper om at overtage pladsen fra republikanske Patrick J. Tiberi, der forlod sin plads i Kongressen i januar.

Valget i Ohio ses som en slags styrkeprøve forud for det vigtige midtvejsvalg, der afholdes i november.

Balderson og O'Connor kæmper lige nu om pladsen frem til november. Til november skal der så igen stemmes. Her skal det afgøres, hvem af de to, der skal have den fulde toårige periode i Repræsentanternes Hus.

Baldersons føring, der tidligt onsdag morgen lyder på blot 0,8 procent, er så snæver, at han endnu ikke kan erklære sig som vinder.

Der er også mulighed for, at valget skal afgøres i en omtælling.

I Ohio lyder reglerne, at der skal foretages en omtælling, hvis forskellen mellem den førende kandidat og den nærmeste udfordrer er mindre end eller præcis 0,5 procent af det samlede antal stemmer.

Donald Trump var i weekenden på besøg i Ohio for at øge de republikanske chancer for en sejr. Det skete, blandt andet efter at meningsmålinger havde forudsagt, at der var lagt op til en gyser mellem de to kandidater.

