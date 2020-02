Efter at Trump onsdag undgik at blive afsat, løber skuffede kommentarer ind fra Demokraterne.

Donald Trumps frifindelse i rigsretssagen er i bedste fald ligegyldig.

Sådan lyder påstanden fra flere demokrater, efter at et flertal i Senatet onsdag aften afviste anklager mod præsidenten om magtmisbrug og at have modarbejdet Kongressens arbejde.

- Præsidenten vil uden tvivl prale med at være blevet totalt frifundet. Men vi ved bedre. Vi ved, at dette ikke på nogen måde kunne defineres som en retssag, siger Chuck Schumer, Senatets demokratiske mindretalsleder, ifølge Reuters.

Schumer mener, at det republikanske flertal ved "at afvise vidner og dokumenter", hvilket blev stemt igennem i Senatet fredag i sidste uge, for evigt vil have sået tvivl om resultatet.

- Denne kænguru-rets (retsinstans, der ikke lever op til anerkendte standarder for lov, red.) dom kommer til at være fuldstændig meningsløs, siger han.

Demokraterne anklagede blandt andet Trump for at have indefrosset militær støtte til Ukraine i et forsøg på at presse landets regering ved at efterforske sønnen til demokraten Joe Biden - en af præsidentens potentielle rivaler i valgkampen.

Og det har Senatet ikke formået at slå ned på, efter at sagen blev rejst i Repræsentanternes Hus, mener Nancy Pelosi, den demokratiske formand for Repræsentanternes Hus.

- I dag har præsidenten og Senatet normaliseret lovløshed og afvist vores system med "checks and balances", som er en del af vores forfatning, siger Pelosi i en udtalelse.

- Præsidenten fortsætter med at være en trussel mod det amerikanske demokrati med sin insisteren på, at han er hævet over loven, og at han kan korrumpere valg, hvis han ønsker det.

/ritzau/