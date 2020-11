Alt skal sættes ind på Georgias senatspladser for at give Biden mest muligt handlerum, mener Andrew Yang.

Meget tyder på, at kontrollen over Senatet i USA først bliver afgjort ved to valgrunder i delstaten Georgia i januar.

Derfor river Andrew Yang, der tidligere forsøgte at blive Demokraternes præsidentkandidat, for en stund rødderne op og flytter til delstaten.

Her skal han være en del af Det Demokratiske Partis bestræbelser på at opnå fuld kontrol over Kongressen, skriver han på Twitter.

- Gode nyheder - Evelyn (Yang, hustru, red.) og jeg flytter til Georgia for at hjælpe Jon Ossoff og Raphael Warnock med at vinde, skriver Andrew Yang, der tidligere kæmpede om partiets nominering mod blandt andre den kommende præsident, Joe Biden.

I Georgia var to senatspladser på spil ved dette års valg.

Men i de to kapløb mellem henholdsvis demokratiske Jon Ossoff og Raphael Warnock på den ene side og republikanerne David Perdue og Kelly Loeffler på den anden side har ingen kandidater ifølge prognoserne nået de påkrævede 50 procent for at vinde i første valgrunde.

Anden valgrunde skal finde sted 5. januar, og den kan få store konsekvenser for Joe Bidens handlerum som præsident.

- Det bedste, vi kan gøre for Joe, er at skaffe ham demokratisk kontrol i Senatet, skriver Andrew Yang.

- Der skal være koordination af ressourcerne. Alle, der førte valgkamp for Joe, skal gøre sig klar til at tage til Georgia. Jeg tager afsted.

/ritzau/