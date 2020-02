Der er problemer med at få fordelt de delegerede som følge af primærvalget i Iowa, mener partiformand.

Selv om de sidste resultater fra Demokraternes primærvalg i Iowa ikke er blevet offentliggjort, vil Tom Perez, der leder partiets nationale organisation, DNC, have resultaterne i Iowa gennemgået en gang til.

Det skriver han på Twitter torsdag.

Selv om Tom Perez er formand for det nationale partiapparat, bestemmer delstaternes partiorganisationer selv, hvad de gør. Det skriver det amerikanske erhvervsmedie Bloomberg.

Partiets primærvalg natten til tirsdag dansk tid blev mere kaotisk end normalt. Det skyldtes, at Demokraternes partiorganisation i Iowa ikke var i stand til at offentliggøre nogle resultater på selve valgaftenen.

Torsdag aften er resultater fra 97 procent af valgstederne blevet offentliggjort. Det har ikke været muligt at erklære en vinder af primærvalget.

Ifølge Tom Perez har der ikke kun været problemer med at rapportere om resultaterne. Også udregningerne af, hvem der skal tildeles delegerede som følge af resultaterne, har oplevet problemer, skriver han på Twitter.

- Nok er nok. I lyset af de problemer med fordelingen af delegerede, der er blevet fremført, og for at sikre tiltroen til resultaterne beder jeg Demokraterne i Iowa om omgående at begynde en genoptælling, skriver han.

Præcis hvilke problemer med udregningerne af delegerede, Tom Perez henviser til, fremgår ikke umiddelbart.

Delstaten Iowa, der er den første delstat i primærkalenderen, er en af de få delstater, der ikke afholder direkte primærvalg, men afholder valgmøder.

Efter de fremmødte har oplyst deres ønskede præsidentkandidat ved de enkelte valgsteder, skal det omregnes til et antal delegerede, der deltager i først amtskonventer og siden konventer i delstatens valgkredse og på delstatsniveau.

Her bliver de delegerede, der kan tage til partikonventet til sommer og stemme på en præsidentkandidat, valgt.

Den formelle proces tager flere måneder. Men allerede på valgdagen bruges en formel til at udregne, hvem der har vundet kampen om at få flest delegerede ud af valgmøderne.

Det er det resultat, som alle stadig venter på.

I år har Demokraterne sideløbende valgt at offentliggøre, hvor mange fremmødte til vælgermøderne der har foretrukket de forskellige præsidentkandidater.

