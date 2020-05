TV-vært kalder Trump for "en syg person" efter præsidenten har kolporteret rygter om drab.

Lederen af Demokraterne i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, har skærpet sit tonefald yderligere mod præsident Donald Trump, som hun ikke har talt med direkte i syv måneder.

- Trump er som et barn, der kommer ind med mudder på bukserne, sagde Pelosi onsdag i en optrapning af en strid med præsidenten.

Til et spørgsmål om en sag, hvor Trump har rettet hårde angreb mod en kendt tv-vært, som Trump har kompromitteret ved at henvise til gamle rygter om en drabssag i hans bagland, siger Pelosi:

- Trump kommer ind med hundeefterladenskaber på sine sko, og alle der arbejder sammen med ham, har det også på deres sko, og det vil de have i meget lang tid fremover.

Udtalelsen, hvor Pelosi refererede til hundeekskrementer på Trumps sko, blev fremsat ved et pressemøde i Washington onsdag.

Trump, der er kendt for sine øgenavne og fornærmelser af politiske modstandere og kritikere, sagde tidligere i denne uge under et besøg i Kongressen, at "Pelosi er en syg kvinde. Hun har mange problemer. Mange psykiske problemer".

Præsidentens udtalelse var en reaktion på, at Pelosi havde sagt, at Trump ikke burde tage malariamidlet hydroxyklorokin mod coronavirus på grund af hans høje alder, og fordi han er i en vægtgruppe, som må betegnes som "sygeligt fed".

Sagen, hvor præsidenten kaster mistanke mod tv-værten Joe Scarborough, gælder en assistent, som arbejdede for tv-journalisten, da denne var kongresmedlem fra 1995 til 2001.

BBC rapporterer, at hans 28-årige assistent Lori Klausutis ifølge myndighederne døde af en blodprop i 2001. Politiet fandt intet mistænkeligt ved sagen. Hun blev fundet død på Joe Scarboroughs kontor i Florida, mens han selv var i Washington.

Tv-værten Mika Brzezinski, som er gift med Joe Scarborough og ansat på samme tv-station, har på skærmen sagt: "Donald, du er en syg person".

Hun krævede samtidig, at Twitter fjerner de tweets, hvor præsidenten henviser til beskyldninger om, at Joe Scarborough skulle have været involveret i et påstået drab på sin assistent for 20 år siden.

Det er sket efter tv-stationen har været stærkt kritisk over for Trump og hans administrations håndtering af coronapandemien.

/ritzau/Reuters