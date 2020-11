Demokraternes leder i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, har været ude og fortælle, at hun mener, det amerikanske folk har talt.

Det skriver CBS News.

»Det amerikanske folk har taget deres valg og gjort det klart og tydeligt, og de sender Joe Biden og Kamala Harris til Det Hvide Hus,« skrev Pelosi i et brev til kollegaer.

Dermed erklærede hun tydeligt Joe Biden for vinderen af valget.

Demokraternes leder i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, mener, at Joe Biden har vundet valget. Foto: POOL Vis mere Demokraternes leder i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, mener, at Joe Biden har vundet valget. Foto: POOL

Det gjorde hun på trods af, at ingen store amerikanske medier endnu har kaldt valget afgjort.

Tidligere har Donald Trump været ude og kalde sig selv for sejrherre, selvom ingen af de store medier har kaldt valget i hans favør.

Joe Biden gav en kort udtalelse tidligere onsdag, hvor han sagde, at han ikke ønskede at udråbe sig selv som vinder.

»Efter en hel nat med optælling er det klart, at vi når 270. Jeg vil ikke erklære mig selv som vinder. Men sige, at vi regner med at vinde,« sagde Biden fra hjembyen Wilmington, Delaware.