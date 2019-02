Elizabeth Warren indledte søndag sin valgkampagne med stikpiller til den siddende præsident.

Donald Trump sidder måske i et fængsel, når det næste amerikanske præsidentvalg bliver afholdt i 2020.

Det mener den demokratiske senator Elizabeth Warren, der lørdag annoncerede, at hun stiller op ved valget.

- Når vi når frem til 2020, er Donald Trump måske ikke engang præsident, siger Elizabeth Warren på et vælgermøde i Cedar Rapids i delstaten Iowa søndag.

- Faktisk er han måske ikke en gang en fri mand, tilføjer Warren ifølge CNN.

Bemærkningen markerer et kursskifte for senatoren. Ved årsskiftet sagde hun, at hun overvejede at stille op til valget, men Warren har hidtil afholdt sig fra at angribe Trump i sine taler til potentielle vælgere.

Over for en gruppe journalister, der søndag var mødt op til et møde i Iowa City, uddybede Elizabeth Warren, hvorfor hun mener, at præsidenten risikerer en fængselsstraf.

- Hvor mange undersøgelser er der i gang nu? Det er ikke længere kun Mueller-undersøgelsen. De er overalt, og det er alvorlige undersøgelser, så vi må se, hvad der sker, siger hun.

Warren henviser til undersøgelsen af, hvorvidt medlemmer af Donald Trumps kampagnestab samarbejdede med russiske agenter op til valget i 2016.

Den tidligere FBI-direktør Robert Mueller er sat i spidsen for undersøgelsen, der hidtil har resulteret i sigtelser af flere af Trumps tidligere ansatte.

Elizabeth Warren mener, at det er vigtigt at afvente resultatet af undersøgelsen, før man tager stilling til en eventuel rigsretssag mod præsidenten.

- Hvis vi skal den vej, så er vi nødt til at samle landet og sikre, at så mange mennesker som muligt forstår, at det var en legitim proces, der var baseret på fakta, siger hun ifølge nyhedsbureauet AP.

Elizabeth Warren tilføjede lørdag sit navn til en efterhånden lang liste af demokrater, der formelt har annonceret deres kandidatur.

De skal alle kæmpe om at blive Det Demokratiske Partis nominerede ved primærvalget før det afgørende præsidentvalg i 2020.

/ritzau/