Efter en omtælling står det fast, at republikaneren Ron DeSantis bliver ny guvernør i Florida.

Demokraten Andrew Gillum erkender nederlag i kampen om guvernørposten i delstaten Florida og gratulerer republikaneren Ron DeSantis med valgsejren.

Det rapporterer flere internationale medier sent lørdag aften dansk tid.

De to kandidater lå så tæt i antal stemmer ved valget den 6. november, at det i henhold til Floridas valgregler udløste en omtælling af stemmesedlerne for at udpege en vinder.

Gillum, der er borgmester i Tallahassee, kunne være blevet Floridas første sorte guvernør.

DeSantis afløser dermed sin partifælle Rick Scott som guvernør i Florida. Scott var ikke på genvalg, da han stillede op til Senatet i forbundshovedstaden Washington.

Rick Scotts duel mod den demokratiske senator Bill Nelson er endnu ikke afgjort.

En omtælling af stemmerne viste torsdag så lille en forskel på opbakningen til de to, at valgmyndigheden i Florida beordrede en manuel omtælling af stemmesedler.

Resultatet af denne fintælling ventes at foreligge søndag aften dansk tid.

/ritzau/