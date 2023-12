Gavin Newsom har helt officielt ikke tænkt sig at udfordre partifællen Joe Biden. Han vil ikke gå efter at blive demokratisk præsidentkandidat næste år.

Alligevel stod han dér torsdag aften i bedste sendetid på amerikansk tv. I en hypet tv-duel med republikaneren Ron DeSantis, der omvendt er midt i racet om at blive sit partis præsidentkandidat.

Så hvad lavede den californiske guvernør i et setup, der umiskendeligt lignede en præsidentvalgkamp med to politikere, der hakkede på hinanden?

»Det er indiskutabelt, at vi har at gøre med en politiker, der ønsker at profilere sig, for der kan ikke være to meninger om, at Gavin Newsom gerne vil være amerikansk præsident en dag,« udlægger Anders Agner Pedersen fra Kongressen.com og tilføjer:

Gavin Newsom tager mod Joe Biden i Californien for få uger siden i forbindelse med APEC-topmødet.

»Men han ved godt, at det bliver han ikke, hvis han pludselig går mod sin siddende præsidentpartifælle. Eller hvis han sætter sig selv foran partiet.«

Gavin Newsom er simpelthen i gang med at ualmindelig svær balancegang.

Han forsøger konstant at udvise fuld opbakning til Joe Biden, der kæmper med dårlige meningsmålinger og stigende fokus på sin høje alder.

Og samtidig forsøger den relativt ukendte politiker – trods guvernørposten i USAs største stat – at markere sig og gøre sig mere kendt i den amerikanske offentlighed.

Gavin Newsom i Kina.

For nylig har Gavin Newsom således også været et smut i Israel.

Han har været i Kina.

Og han har gnubbet skuldre med en række statsledere hjemme i Californien i forbindelse med APEC-topmødet, hvor det også blev til et møde den canadiske premierminister Justin Trudeau.

»For Newsom er de ting, han foretager sig i øjeblikket – og herunder en debat mod Ron DeSantis – noget han gør for at vise, at han sagtens kan tegne det demokratiske parti både på statsligt niveau og nationalt,« siger Anders Agner Pedersen:

Gavin Newsom med Justin Trudeau.

»Han gør, hvad han kan, for at vise, at uanset hvornår den tid kommer, hvor det ikke længere er Biden, så er han den naturlige næste demokrat i geleddet. Han er ude og vise, at han er klar til at tage næste skridt – og spørgsmålet er så, hvornår det bliver.«

Den sidste tilføjelse er vigtig.

For hvis Joe Biden alligevel føler sig så tynget af alderen (og kritikken af den), at han alligevel ikke stiller op næste år, vil der åbne sig en dør for Gavin Newsom allerede i 2024 og ikke først i 2028.

Det er derfor, at den frembusende Californien-guvernør også kaldes en skyggekandidat. For hvad-nu-hvis?

Newsom om Biden under debatten I løbet af den debat, der natten til torsdag fandt sted, fik Gavin Newsom flere gange givet udtryk sin fulde støtte til Joe Biden. Også på en humoristisk facon over for Ron DeSantis, der er guvernør i Florida: »Og hvordan går det egentlig for dig, Ron: Du er 41 procentpoint bagud i din egen hjemstat (i forhold til Donald Trump, red.). Ingen af os bliver nomineret for et parti i 2024,« sagde Gavin Newsom. Han forsvarede også den siddende præsidents høje alder. »Jeg vil til enhver tid tage en 100-årig Joe Biden end en Ron DeSantis uanset hans alder.«

»Positioneringskampen til tiden efter Biden er i gang. De næste omkring to måneder er det min klare vurdering, at der vil kommer til at køre mange spekulationer,« siger Anders Agner Pedersen fra Kongressen.com:

»Bliver det virkelig Biden en gang til? Og skal der i så fald eventuelt skiftes ud på vicepræsidentposten for at opveje en upopulær præsidents muligheder? Det kommer vi til at høre rigtigt meget til – inklusiv også øgede spekulationer om Gavin Newsoms person.«