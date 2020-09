EU og Storbritannien udtrykker dyb bekymring over anholdelsen af den ledende aktivist Joshua Wong i Hongkong.

Politiet i Hongkong anholdt torsdag den fremtrædende demokratiforkæmper Joshua Wong for at have deltaget i en ulovlig demonstration for knap et år siden.

Wong skal også have forbrudt sig mod byens regler om maskering ved samme lejlighed.

Han blev løsladt igen efter at have været tilbageholdt i tre timer, skriver nyhedsbureauet dpa.

Den 23-årige aktivist har fået besked på at møde op i retten i næste uge.

- Der er ikke noget at fejre ved denne bizart hurtige løsladelse, skriver Wong på Twitter.

Han tilføjer, at han i værste fald kan risikere en straf på fem års fængsel for at have deltaget i en ulovlig demonstration og et år for at have maskeret sig.

Anholdelsen af Wong kommer omkring halvanden måned efter anholdelsen af mediemanden Jimmy Lai. Han mistænkes for at have samarbejdet med udenlandske kræfter.

Kina indførte i juni en meget kritiseret sikkerhedslov for Hongkong. Denne lov åbner op for, at alt, som Kina betragter som oprør, terrorisme eller mistænkeligt samarbejde med ulandet, kan straffes med fængsel.

Den britiske udenrigsminister, Dominic Raab, beskriver anholdelsen af Wong som endnu et eksempel på, at myndighederne i Hongkong målrettet slår ned på aktivister.

- Myndighederne i Kina og Hongkong skal respektere Hongkongs borgeres rettigheder og friheder, skriver Raab på Twitter.

Hongkong var under britisk styre indtil 1997, hvorpå det blev overdraget til Kina. På det tidspunkt blev der indgået en 50-årig aftale, der skal sikre frihedsrettigheder i Hongkong.

Også en udenrigspolitisk talsperson for EU betegner anholdelsen af Wong som "den seneste i en bekymrende række", siden Kina indførte den drakoniske sikkerhedslov i sommer.

- Disse anholdelser bør granskes meget nøje af de uafhængige domstole, siger talspersonen, Nabila Massrali, ifølge dpa.

- Udviklingen i Hongkong skaber tvivl om Kinas vilje til at leve op til sine internationale forpligtelser, undergraver tillid og påvirker forholdet mellem EU og Kina, tilføjer hun.

/ritzau/