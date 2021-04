Aktivister er blevet fundet skyldige i at have deltaget i en demonstration, der fandt sted 18. august 2019.

Syv fremtrædende aktivister fra Hongkong er torsdag blevet dømt for at have organiseret og deltaget i en ulovlig forsamling under en af de største demokratiprotester i bystyret i 2019.

Det er sket ved en lokal domstol i Hongkong.

Blandt de syv aktivister er den 73-årige mediemogul Jimmy Lai, som er en af de mest markante forkæmpere for demokrati i Hongkong. Han befinder sig i øjeblikket i husarrest.

Ligeledes er den 82-årige advokat Martin Lee, der engang hjælp regeringskontoret i Beijing med at skrive dele af Hongkongs forfatning, og den 73-årige advokat og tidligere oppositionspolitiker Margarat Ng blevet dømt.

To andre har desuden tidligere erkendt sig skyldige.

Strafudmålingen vil finde sted på et senere tidspunkt. Alle ni risikerer op til fem års fængsel.

Gruppen er blevet fundet skyldige i at have deltaget i en demonstration, der fandt sted 18. august 2019. Arrangørerne af protesten siger, at 1,7 mennesker deltog den dag. Det svarer til knap hver fjerde borger i Hongkong.

De demonstrerede mod et lovforslag, der ville tillade, at kriminelle mistænkte blev udleveret til det kinesiske fastland. En lov, der senere er blevet vedtaget.

Protester i Hongkong er kun lovlige, hvis de er godkendt af myndighederne. Rettighedsgrupper har længe kritiseret netop dette.

/ritzau/AFP