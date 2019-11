»Der findes mindst tre slags politikere i den amerikanske hovedstad Washington D.C: Trump-fans, Trump-hadere og så dem, der bare gør deres job. John Bolton hører til i den sidstnævnte gruppe.«

Sådan skriver avisen New York Times i en nylig leder. Og netop derfor kan den 70-årige forhenværende sikkerhedsrådgiver blive det hidtil farligste vidne imod Donald Trump.

»John Bolton er ligeglad med, hvem hans chef er, så længe tingene bliver gjort efter bogen. Og hvis nogen bryder regler, så står John Bolton af toget. Og det var derfor, Bolton afbrød samarbejdet med Donald Trump og opsagde sin stilling som sikkerhedsrådgiver. Reglerne bliver systematisk brudt af Trump,« siger den amerikanske tv-vært Lawrence O'Donnell i sit daglige program 'The Last Word'.

Indtil torsdag aften troede ingen for alvor på, at John Bolton ville vidne foran den demokratisk ledede efterretningskomité, der i øjeblikket gør sig klar til en rigsretssag imod USA's præsident, Donald Trump.

John Bolton vil måske vidne imod sin tidligere chef, Donald Trump.

Ligesom adskillige andre nuværende og tidligere ansatte i Det Hvide Hus havde Bolton nemlig fået ordre på at blive væk og ikke vidne imod sin tidligere chef. Men som Lawrence O'Donnell og andre bemærker, er Bolton en mand, der holder sig til regler og love.

Derfor har John Bolton via sine advokater Politico nu underrettet komitéleder Adam Schiff om, at han vil vidne. Men først efter en føderal dommer har bekræftet, at et sådant vidneudsagn er hans pligt. Tingene skal gå efter reglerne.

Donald Trump misbrugte ifølge de demokratiske anklager sin magt som præsident, da han under en telefonsamtale i juli indirekte truede Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskiy, med at tilbageholde militær hjælp i milliardklassen, hvis ikke Zelenskiy og den ukrainske regering leverede noget politisk snavs på Joe Biden, Trumps mest populære modkandidat ved præsidentvalget næste år.

Da telefonsamtalen fandt sted, var John Bolton stadig Donald Trumps nationale sikkerhedsrådgiver. Andre vidner har allerede fortalt, at Bolton var stærkt utilfreds med Trumps såkaldte 'noget-for-noget'-attitude (quid pro quo). Og John Boltons vidneudsagn, der som en del af efterretningskomitéens offentlige afhøringer ville blive tv-transmitteret, ville være potentielt yderst skadelige for Donald Trump.

Som USAs nationale sikkerhedsrådgiver holdt John Bolton sig i baggrunden. Men hvis retten giver grønt lys, kan Bolton blive ført helt frem i rampelyset som det hidtil vigtigste vidne i sagen imod Trump.

»John Bolton har en meget høj status iblandt USA's mest konservative vælgere. Og hans ord imod Trumps kunne gøre en stor forskel,« skriver journalisten Chrystal Hayes fra avisen USA Today.

Og allerede i denne uge vakte mindst ét republikansk vidne opmærksomhed og skadede dermed Trumps troværdighed.

Således vendte USA's EU-ambassadør, Gordon Sondland, på en tallerken, da han skriftligt tilstod, at han selv havde været med til at lægge (potentielt ulovligt) pres på ukrainske regeringsrepræsentanter.

»Ved nærmere eftersyn var der helt klart tale om 'quid pro quo' (noget for noget). Den amerikanske militærhjælp blev gjort afhængig af Ukraines villighed til at starte en undersøgelse af Joe Biden og sønnen Hunter Bidens påståede forretninger i Ukraine.« afslørede Gordon Sondland.

Det amerikanske præsidentvalg finder sted 3. novermber 2020.