Demokraten Jon Ossoff har vundet den sidste plads i Senatet over republikaneren David Perdue.

Demokraten Jon Ossoff har ifølge tv-stationen NBC News vundet en plads i Senatet i USA.

Det betyder, at der de næste to år vil være 50 medlemmer af Senatet, der er republikanere, mens der er 48 demokrater og to uafhængige, som stemmer med Demokraterne.

I tilfælde med stemmelighed har vicepræsidenten en afgørende stemme. Da denne fra 20. januar er demokraten Kamala Harris, giver det reelt et snævert flertal til Demokraterne.

Jon Ossoff har vundet en anden valgrunde over den siddende republikanske senator David Perdue. Dermed har Demokraterne vundet begge de to senatspladser fra Georgia, der blev afholdt tirsdag lokal tid.

/ritzau/