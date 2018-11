Demokraterne har foreløbig genvundet senatspladser i en række stater og ombejlede pladser i Huset.

Demokraterne har i de indledende stadier af stemmeoptællingen efter tirsdagens midtvejsvalg i USA vundet to meget omstridte pladser i Repræsentanternes Hus fra Republikanerne.

Det melder tv-stationerne CNN og NBC samt nyhedsbureauet AP.

Den første demokratiske gevinst blev en realitet, da demokraten Jennifer Wexton slog det mangeårige kongresmedlem Barbara Comstock i Virginias 7. distrikt.

I den foreløbige optælling fører Wexton med 57 procent af stemmerne mod Comstocks 43 procent. Det er ifølge medierne nok til, at sejren er hjemme.

Det samme gør sig gældende i Floridas 27. distrikt, hvor demokraten Donna Shalala har slået sin republikanske modstander.

De to distrikter er vigtig led i Demokraternes plan om at vinde kontrollen med Repræsentanternes Hus. Demokraterne skal vinde 23 pladser i Huset for at overtage flertallet fra Republikanerne.

Demokraterne har også genvundet senatspladser i Virginia, Ohio, Massachusetts, Rhode Island, Maryland, Delaware og Connecticut, skriver avisen The New York Times.

Tidligere præsidentkandidat Bernie Sanders, der stiller op som uafhængig kandidat i Vermont, har også genvundet sin plads i Senatet. Her stemmer han sammen med Demokraterne.

Man har holdt særligt øje med Ohio, hvor Donald Trump vandt præsidentvalget med mere end 9 procentpoint i 2016. Her ser den siddende senator, Sherrod Brown, ud til at blive genvalgt med en betydelig margen.

Derudover ser det ud til, at Repræsentanternes Hus får sit første kvindelige muslimske medlem. Demokraten Rashida Tlaib har vundet sit distrikt i Michigan. Tlaibs sejr var dog givet på forhånd, da der ikke var nogen republikansk modkandidat.

/ritzau/