Mindre end et døgn efter, at den såkaldte Mueller-rapport blev fremlagt, har demokraterne stævnet justitsministeriet for den fulde rapport.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Reuters.

Jerrold Nadler, der står i spidsen for retsudvalget i Repræsentanternes Hus, kan ikke acceptere, at der indtil nu er blevet fremlagt en censureret udgave, som ifølge ham efterlader »det meste af kongressen i mørke.«

»Min komité har behov for, og har ret til, den fulde version af rapporten og det bagvedliggende bevismateriale i overenstemmelse med tidligere praksis,« lyder det i en udtalelse fra Jerrold Nadler ifølge Reuters.

Visse dele af rapporten er udeladt i den udgave, som justitsminister William Barr har udleveret til Kongressen. Det gælder blandt andet vidneudsagn.

Det er almindeligt at udelade den slags oplysninger, men en dommerkendelse kan åbne adgang til det fulde materiale.

Rapporten, der blev offentliggjort torsdag morgen dansk tid, frifinder den amerikanske præsident Donald Trump og hans ansatte for at have samarbejdet med russerne, men i rapporten påpeges det dog, at der har været tråde mellem Trumps kampagnestab og Rusland.

Trådene har således ikke være nok til at dømme præsidenten for at have samarbejdet med russerne.

Den 448 sider lange rapport er blevet offentliggjort efter 22 måneders arbejde.

Umiddelbart efter lagde Donald Trump et billede på Twitter, hvor han skrev, at der ikke har været noget samarbejde, og at der heller ikke været forsøg på at forhindre arbejdet med rapporten.

Opdateres...