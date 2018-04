Donald Trump-kampagne, Rusland og WikiLeaks konspirerede for at påvirke USA's valg i 2016, mener demokraterne.

Washington, D.C.. Den demokratiske partiorganisation, DNC, har fredag sagsøgt den russiske regering, Donald Trumps valgkampagne, og WikiLeaks-organisationen. Det skriver avisen Washington Post.

Avisen henviser til et søgsmål, der er indgivet ved en domstol på Manhattan i storbyen New York.

Påstanden i søgsmålet er ifølge Washington Post i grove træk, at de tre parter konspirerede for at påvirke valget i 2016 i Donald Trumps retning.

Donald Trump var ved det amerikanske præsidentvalg i 2016 kandidat for Det Republikanske Parti. Hans nærmeste modkandidat var demokraternes Hillary Clinton.

- Under præsidentvalget i 2016 kastede Rusland sig ud i et angreb på vores demokrati, og det fandt en villig og aktiv partner i Donald Trumps kampagne, siger formanden for DNC, Tom Perez, i en udtalelse ifølge Washington Post.

/ritzau/