Det er første gang i 45 år, at Kongressen officielt beder myndighederne udlevere en præsidents skattepapirer.

Demokraterne i Repræsentanternes Hus kræver, at de amerikanske skattemyndigheder udleverer Donald Trumps selvangivelser.

Det sker, fordi man vil undersøge, hvorvidt præsidenten havde finansielle og økonomiske interessekonflikter i forbindelse med forretningsaftaler i Rusland.

Det skriver CNN.

Det er det demokratiske kongresmedlem Richard Neal, der har sendt en formel forespørgsel til skattevæsnet, IRS, hvori han beder om Trumps skattepapirer for årene 2013 til 2018.

Neal har, efter at Demokraterne vandt midtvejsvalget i 2018 og siden fik flertallet i Repræsentanternes Hus, været formand for finansudvalget.

Det er ifølge nyhedsbureauet AP første gang i mere end 45 år, at Kongressen har lavet sådan en forespørgsel.

Trump kommenterede på anmodningen fra Neal sent onsdag, at han "ikke er tilbøjelig" til at fremlægge sine selvangivelser.

- Jeg er under revision (fra skattemyndighederne, red.), til trods for hvad folk siger, sagde præsidenten til fremmødte journalister.

Trump var under valgkampen i 2016 den første præsidentkandidat i moderne politisk historie i USA, der ikke ville offentliggøre sine skattepapirer.

/ritzau/