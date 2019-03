Efter en kritisk artikel om Fox News vil Demokraterne ikke længere stille op til tv-stationens partidebatter.

Demokraterne i USA vil ikke lade tv-stationen Fox News arrangere en eneste debat med partiets kandidater til præsidentvalget i 2020.

Det oplyser Tom Perez, der leder den demokratiske partiorganisation (DNC), på Twitter. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Demokraterne begrunder beslutningen med Fox News' "upassende" bånd til den amerikanske præsident, Donald Trump.

- For at gøre det helt klart, så kommer Fox News ikke til at samarbejde med Demokraterne om kandidatdebatter forud for primærvalgene, skriver Perez i et opslag på Twitter.

Beslutningen er truffet, efter at det amerikanske tidsskrift The New Yorker i denne uge publicerede en længere artikel om Det Hvide Hus' angiveligt tætte samarbejde med Fox News.

Over for avisen The Washington Post uddyber Tom Perez kritikken:

- Efter de seneste beretninger i The New Yorker om upassende relationer mellem præsident Trump, hans administration og Fox News har jeg konkluderet, at tv-stationen ikke er i en position, hvor de kan afholde en retfærdig og neutral debat med vores kandidater.

I The New Yorkers artikel beskrives det blandt andet, hvordan journalister fra Fox News ofte bliver behandlet, som var de en del af Trump-administrationen. Det sker blandt andet til vælgermøder, hvor journalisterne også er på kram med medlemmer af regeringen.

Tidsskriftet henviser desuden til en optælling, Politico har lavet. Den viser, at Fox News har interviewet Donald Trump 43 gange i løbet af hans præsidenttid, mens den konkurrerende tv-station CNN aldrig er lykkedes med at få et direkte interview med præsidenten.

Fox News er altid blevet betragtet som en kanal, der ligger til højre på den politiske skala. Men professor ved Virginia University Nicole Hemmer kalder de tætte bånd mellem Trump og Fox News for "radikaliserende".

På Twitter svarer Trump på kritikken.

- Demokraterne har lige blokeret Fox News fra at afholde debatter. Godt, så vil jeg gøre det samme med fake news-medierne og de radikale demokrater til debatterne, skriver han.

Vicepræsident for Fox News Bill Sammon har anmodet Demokraterne om at revurdere partiets boykot. Demokraterne håber dog, at NBC og CNN i stedet vil afholde debatterne.

/ritzau/