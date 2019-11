Demokrater gør krav på sejren ved Kentucky's guvernørvalg og ved delstatsvalg i Virginia.

Demokratiske politikere siger, at de har vundet terræn ved to delstatsvalg, hvilket opfattes som et politisk nederlag for præsident Donald Trump.

Demokraten Andy Beshear gør krav på sejren ved Kentucky's guvernørvalg efter et tæt løb i den traditionelt konservative delstat.

Samtidig har Demokraterne vundet fuld politisk kontrol over Virginias parlament for første gang i over 20 år.

Udfaldet af de to valg skaber optimisme hos Demokraterne forud for præsidentvalgkampen op til valget i november næste år.

Men ved et guvernørvalg i Mississippi har Republikanerne bevaret magten efter et tæt løb.

I Kentucky gør den 41-årige advokat Beshear, som har været chef for anklagemyndigheden i delstaten, krav på sejren over den siddende guvernør Matthew Griswold "Matt" Bevin.

Republikaneren Bevin blev valgt til guvernør den 3. november 2015.

Bevin har angiveligt antydet, at han ikke vil anerkende valgets udfald som følge af "uregelmæssigheder", som ikke er nærmere angivet.

Beshears far har tidligere været guvernør i Kentucky.

Trump deltog i et valgmøde for Bevin mandag og i en tale til tusindvis af vælgere sagde præsidenten, at Beshear var "for ekstrem og for farlig" til at styre delstaten.

/ritzau/Reuters