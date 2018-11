Kommende formand for efterretningsudvalg vil granske Trumps forbindelser til det saudiarabiske styre.

Fremtrædende demokrater vil nu undersøge præsident Donald Trumps reaktion på drabet på den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi.

Det skal ske i forbindelse med en større granskning af præsidentens forbindelser til Saudi-Arabien.

Det siger Adam Schiff, der forventes at blive formand for efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus til januar.

Det skriver The Washington Post.

Demokraterne vandt ved midtvejsvalget flertallet i Repræsentanternes Hus. Det betyder blandt andet, at partiet fra januar har mulighed for at udstede stævninger og afholde høringer.

- Vi vil helt sikkert dykke længere ned i drabet på Khashoggi. Vi vil undersøge, hvad efterretningstjenesten ved om drabet, siger Adam Schiff til The Washington Post.

Donald Trump har foreløbig afvist CIA's konklusion, om at drabet på den systemkritiske journalist blev beordret af den saudiske kronprins, Mohammed bin Salman.

Trump beskylder medierne for "falsk afrapportering" i sagen.

Drabet fandt sted på det saudiarabiske konsulat i Istanbul 2. oktober. Kronprinsen nægter at have givet ordre til drabet.

Adam Schiff oplyser, at udvalget vil undersøge, om Trumps finansielle forbindelser til det saudiske styre har haft indflydelse på præsidentens reaktion på Khashoggi-drabet.

- Der er en hel masse potentielle finansielle interessekonflikter og problemer omkring honorarer, som Kongressen er nødt til at komme til bunds i, siger Adam Schiff.

Det Hvide Hus har ikke kommenteret sagen.

Den tidligere forretningsmand Donald Trump har som præsident overdraget den daglige administration af sine virksomheder til andre.

Han er dog stadig ejer af foretagendet. I 2015 sagde han, at han tjente "hundredvis af millioner dollar" på investeringer i Saudi-Arabien.

/ritzau/