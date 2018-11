Har Ivanka Trump overholdt loven, når hun har sendt arbejdsmails fra sin private konto, vil Demokraterne vide.

Når Demokraterne til januar overtager flertallet i Repræsentanternes Hus, vil partiet indlede en efterforskning af Ivanka Trumps e-mailkommunikation.

Det oplyser Elijah Cummings, der er medlem af tilsyns- og reformudvalget i Repræsentanternes Hus, via sit kontor tirsdag.

- Vi planlægger at fortsætte vores undersøgelse. Vi vil vide, om Ivanka har overholdt loven, lyder det i en erklæring fra topdemokraten Cummings' kontor.

Udtalelsen kommer, efter at avisen The Washington Post mandag kunne afsløre, at Ivanka Trump, præsident Donald Trumps datter og rådgiver, har brugt sin private e-mailkonto til regeringsarbejde.

Ifølge The Washington Post er det en intern undersøgelse fra Det Hvide Hus, der viser, at Ivanka Trump sidste år brugte sin private e-mailkonto op mod 100 gange til at kontakte andre embedsmænd i administrationen.

The Washington Post citerer kilder bekendt med undersøgelsen.

Undersøgelsens resultat er opsigtsvækkende, ikke mindst fordi at Donald Trump i flere år har omtalt sin præsidentrival, demokraten Hillary Clinton, som en "korrupt skurk", der burde "sættes bag tremmer", netop af samme årsag.

Under hele præsidentkampen i 2016 kritiserede Trump nådesløst Clinton for at have kastet nationen ud i fare, fordi hun havde anvendt sin private e-mailserver i sit arbejde som udenrigsminister.

Trump kaldte igen og igen Clintons handlinger for "ulovlige" og "en trussel mod den nationale sikkerhed". Han mente, at skandalen med hendes private e-mailkonto var "større end Watergate".

På valgmøder sagde Donald Trump, at Hillary Clinton burde fængsles på grund af e-mailsagen, og han opmuntrede tilhængere til taktfast at råbe "bur hende inde".

Efter undersøgelser konkluderede FBI, at der ikke var grundlag for en retssag mod Hillary Clinton, men forbundspolitiet vurderede, at hun havde været "ekstremt skødesløs" med klassificerede oplysninger.

