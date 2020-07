Borgere er bekymrede for, at hemmelig politistyrke skal intimidere politiske modstandere, skriver demokrater.

Demokraterne i Repræsentanternes Hus vil have kontrolinstanser til at se på, om der de seneste dage er sket magtmisbrug i forbindelse med myndighedernes håndtering af protester i Portland i delstaten Oregon.

Demokratiske politikere har skrevet til USA's justitsministerium og ministeriet for indenlandsk sikkerhed. De beder om at få undersøgt, om sikkerhedsstyrker har undertrykt demonstranternes ytringsfrihed.

Det har vakt vrede blandt såvel politikere som aktivister, at føderale betjente har kørt rundt i civile køretøjer og anholdt demonstranter i Portland.

Videoer på sociale medier viser betjente uden tydelig id, der anholder demonstranter uden en forklaring.

Demokraterne vil vide, om ministrene på området har begået magtmisbrug. Det drejer sig om justitsminister William Barr og fungerende minister for indenlandsk sikkerhed Chad Wolf.

- Dette er et spørgsmål af presserende karakter, skriver demokraterne.

- Borgere er bekymrede for, at regeringen har indsat en hemmelig politistyrke. Ikke for at efterforske forbrydelser, men for at intimidere personer, den ser som politiske modstandere.

Brevet er underskrevet af formanden for retsudvalget, Jerrold Nadler, formanden for sikkerhedsudvalget, Bennie Thompson, og formanden for tilsynsudvalget, Carolyn Maloney.

Guvernøren i Oregon, Kate Brown, har kritiseret hændelserne i Portland. Hun har kaldt det "groft magtmisbrug fra den føderale regerings side".

Generalinspektørerne i ministerierne kan undersøge klager og har pligt til at rapportere tilbage til Kongressen.

